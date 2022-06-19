بسبب تسرب غاز بمنزله.. أمن السلطة يعتقل شيخا ضريرا من رام الله

أخلت أجهزة أمن السلطة سبيل الشيخ الضّرير علي حنون من قرية المزرعة الغربية، شمال رام الله، بعد ساعات من اعتقاله برفقة نجله الطالب في الثانوية العامة، والتحقيق معه على خلفيّة نشوب حريق في منزله. واعتقلت أجهزة أمن رام الله، ظهر اليوم الأحد، الشيخ علي حنون ونجله حسن (الطالب في الثانوية العامة) من منزلهما بعد اندلاع حريق نتج خلل في الغاز المنزلي.

وقالت إسراء حنون، إن حريقًا بسيطًا اندلع في منزلهم، صاحبه صوت انفجار محدود، قرابة الساعة الثانية ظهرًا، إثر انفصال خرطوم الغاز الموصول بالفرن، وتم السيطرة على الحريق من قبل أفراد الأسرة.

وأضافت حنون في تصريحات صحفية، أنه وبعد انتهاء الحادث تفاجأنا بحضور قوة كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المنزل وأجرت تفتيشات في محيط مكان الحريق، قبل أن تطلب من والدها وشقيقها حسن مرافقتهما لإجراء بعض التحقيقات.

والشيخ حنون أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات، كما اعتقل لدى السلطة في رام الله أكثر من مرة على خلفية سياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين