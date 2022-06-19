ما سر ما كتب على مرصد القسام بالعبرية لمستوطني "نتيف هعتسرا"؟

تداولت وسائل إعلام الاحتلال، بتركيز كبير، ما كتبته كتائب القسام على "مرصد الفاتح" الذي رممته خلال ساعات عقب قصفه من قبل الاحتلال شمال قطاع غزة.

وذكر إعلام الاحتلال أن المرصد رفعت عليه لافتة تحوي رسالة تهديد بالعبرية لسكان الغلاف، وتخص مستوطني مستوطنة "نتيف هعتسرا" المحاذية للقطاع.

وذكر متابعون للشأن الإسرائيلي أن يميت أو ياميت هي مستوطنة إسرائيلية كان يستوطنها اليهود في شمال سيناء بمصر والتي تم إخلاؤها في الثمانينات بموجب اتفاق مصري "إسرائيلي" بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر.

و أغلب المستوطنين الذين يعيشون الآن في مستوطنة نتيف هعتسرا "مقابل مرصد الفاتح" هم من الذين هربوا من مستوطنة يميت في شمال سيناء.

وفي قراءة لمعنى هذه الرسالة نجد أن المقاومة تريد تذكير المستوطنين بما حدث لهم في يميت شمال سيناء، وتقول لهم من خلال هذه الرسالة: "كما خرجتم من يميت سابقاً، فسوف نُخرجكم من نتيف هعتسرا ومن كل فلسطين قريبًا".

المصدر / فلسطين أون لاين