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الاحتلال يسلم المرابطة الحلواني قرارا بإبعادها عن المسجد الأقصى

19 يونيو 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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سلمت مخابرات الاحتلال، اليوم الأحد، المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة لمدة 6 أشهر.

وأوضحت المرابطة هنادي الحلواني في تصريح صحفي، إن القرار يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى والمداخل والأروقة المؤدية إليه لمدة ستة أشهر.

 وتعرضت الحلواني للإبعاد عن المسجد الأقصى لمرات عديدة، وتبلغ حصيلة إبعادها أكثر من خمسة أعوام، بالإضافة إلى الاعتقال والاعتداء عليها بالضرب من قبل قوات الاحتلال.

وتستهدف سلطات الاحتلال النشطاء المقدسيين بسلسلة عقوبات من بينها الإبعاد عن الأقصى والقدس والاعتقال والحبس المنزلي، للحد من أنشطتهم المناهضة لإجراءات الاحتلال وسياساته في القدس والمسجد الأقصى.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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