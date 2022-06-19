تحذير من إغلاق "الهلال الأحمر" في المخيمات الفلسطينية بلبنان

حذّر مصدر في "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" في لبنان، اليوم الأحد، من "توقّف العمل بجميع المراكز والمستشفيات التابعة للجمعية وإغلاقها في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"قدس برس"، إن "الفرق الصحية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية في لبنان، تطالب بإيقاف كافة القرارات التي اتخذها يونس الخطيب المدير العام للجمعية، بحق فرع لبنان، والتي كان أبرزها إبلاغ ومطالبة الدول المانحة بوقف كافة أشكال الدعم للجمعية في لبنان".

وبيّن المصدر، أن "هذه الخطوة من شأنها التأثير بشكل كبير على تقديم الخدمات، وخاصة لمرضى غسيل الكلى وجميع الخدمات الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".

وأشار إلى أن "الخطيب، قام أيضاً بتجميد الحسابات البنكية للفرع". ودعا المصدر إلى "التحرك الفاعل والجاد من أجل إلغاء قرارات رئيس الجمعية"، مؤكداً أن "العاملين في الجمعية سيواصلون التحركات ما لم يتم التوصل إلى حلول".

وواصلت المستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، تنظيم وقفات احتجاجية رفضاً لإجراءات رئيس الجمعية بحق فرع لبنان.

وشارك في الوقفات التي نُظّمت أمس السبت، في المستشفيات الخمسة في كل المناطق اللبنانية، ورفع المشاركون يافطات رافضة لإجراءات رئيس الجمعية في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعاً بمحافظات لبنان الخمس، بحسب إحصاءٍ لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني عام 2017.

المصدر / وكالات