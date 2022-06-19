مطالبات بفصل عناصر الأمن المشاركين في الاعتداء على طلبة النجاح

طالب الحرك الطلابي المستقل والموحد في جامعة النجاح بـ"فصل جميع أفراد الأمن الذين شاركوا في الاعتداء او حرضوا عليه، وإعادة ضبط صلاحيات الأمن الجامعي عبر مدونة سلوك واضحة يُلزم بها".

كما طالب الحراك في بيان له اليوم الأحد، بـ"اعتذار رسمي من الجماعة لطلابها والمجتمع المحلي على الحدث الذي حصل واعتذار شخصي لكل الطلاب إثر الضرر العام الذي حدث لهم وتعويضهم عنها ماديا ومعنويا وقانونيا".

وأكد الحراك على متابعة علاج الطلاب المتضررين بكفالة الجامعة، وإعادة الطلبة المفصولين إلى مقاعدهم الدراسية ورفع الإنذار عنهم، والتعهد بعدم تسجيل غيابات الطلاب الذين شاركوا في الإضراب وتعويض الاختبارات والتسميات التي طلبت منهم.

وشدد على ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي بما يضمن للطلبة حياة جامعية آمنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جامعة النجاح، أن نتائج التحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت بالجامعة، ستعرض نتائجها وتوصياتها على مجلس الأمناء يوم غدٍ الاثنين، لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة والإعلان عنها.

وقالت الجامعة في بيان لها، "بناءً على قرار مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية في الأحداث المؤسفة التي وقعت في الحرم الجامعي القديم بتاريخ 14/6/2022، فستنتهي اللجنة عملها خلال الساعات القادمة من هذا اليوم وستعرض النتائج والتوصيات على مجلس الأمناء في اجتماع طارئ يعقده يوم غد الاثنين 20/6/2022 لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة والإعلان عنها".

المصدر / فلسطين أون لاين