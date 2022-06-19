وظائف شاغرة في مركز كيدز كلينيك ومدرسة النور الخاصة

إعلان توظيف صادر عن كل من مركز كيدز كلينيك + مدرسة النور الخاصة لتنمية القدرات يعلنون فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً : تعلن مدرسة النور الخاصة عن حاجتها لمعلمات في التخصصات الآتية/

1- لغة عربية وأساليب تدريسها

2- رياضيات

3- لغة انجليزية

- على الراغبات في التقدم للعمل ، التوجه إلى مقر المدرسة وتقديم صورة عن شهادة الجامعة - صورة عن شهادات الخبرة إن وجد - صورة الهوية .

- يشترط للمتقدمات أن تكون من سكان خانيونس

- للاستفسار // جوال 0592645605

- العنوان// خانيونس ، حمد ، بالقرب من مسجد الحمد

- ملاحظة// آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21 .

ثانياً : يعلن كيدز كلينيك التخصصية للعلاج الطبيعي للأطفال عن حاجته لأخصائي علاج طبيعي عدد 1 وأخصائية علاج طبيعي عدد 1 للعمل بمركز كيدز كلينيك فرع غزة وفقاً للشروط التالية:

1- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي

2-أن يكون من سكان مدينة غزة

3 -متفرغ للعمل وشروط المكان وقوانينه ويتحمل ضغط العمل

- من يرغب بالتسجيل الرجاء إرسال الآتي: ( الإسم ثلاثي - عنوان السكن -سنة التخرج -رقم الجوال) على صفحة المركز على الفيسبوك من خلال الضغط (هنا)

- العنوان: فرع غزة - شارع الشفاء - عمارة الغرابلي ط (1) - بجانب برج الوحدة