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وظائف شاغرة في مركز كيدز كلينيك ومدرسة النور الخاصة

19 يونيو 2022 . الساعة 14:58 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن كل من مركز كيدز كلينيك + مدرسة النور الخاصة لتنمية القدرات يعلنون فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً :   تعلن مدرسة النور الخاصة عن حاجتها لمعلمات  في التخصصات الآتية/

1-  لغة عربية وأساليب تدريسها 

2-  رياضيات

3-  لغة انجليزية

- على الراغبات في التقدم للعمل ، التوجه  إلى مقر المدرسة وتقديم صورة عن شهادة الجامعة - صورة عن شهادات الخبرة إن وجد - صورة الهوية .

- يشترط للمتقدمات أن تكون من سكان خانيونس 

- للاستفسار // جوال 0592645605

-  العنوان// خانيونس ، حمد ، بالقرب من مسجد الحمد 

-  ملاحظة// آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21 .

ثانياً :  يعلن كيدز كلينيك التخصصية للعلاج الطبيعي للأطفال عن حاجته لأخصائي علاج طبيعي عدد 1 وأخصائية علاج طبيعي عدد 1 للعمل بمركز كيدز كلينيك فرع غزة  وفقاً للشروط التالية:

1- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي 

2-أن يكون من سكان مدينة غزة

3 -متفرغ للعمل وشروط المكان وقوانينه ويتحمل ضغط العمل

- من يرغب بالتسجيل  الرجاء إرسال الآتي: ( الإسم ثلاثي  - عنوان السكن -سنة التخرج -رقم الجوال) على صفحة المركز على الفيسبوك من خلال الضغط (هنا)

- العنوان: فرع غزة - شارع الشفاء - عمارة الغرابلي ط (1) - بجانب برج الوحدة

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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