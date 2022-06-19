403 إصابات جديدة بكورونا بالضفة والقطاع خلال أسبوع

سجلت وزارة الصحة برام الله 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا و224 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الأسبوع الفائت.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الأسبوعي للحالة الوبائية حول فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 400 من الإصابات الجديدة سجلت بالضفة الغربية 400، فيما سجل 3 إصابات بقطاع غزة.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الضفة الغربية 217، وقطاع غزة 7.

ولفتت إلى وجود ثلاث حالات مصابة بكورونا تعالج في المستشفيات، وثلاث أخرى موجودة في العناية المكثفة، فيما لم تسجل أي حالة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين