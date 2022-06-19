حماس تنعى الشهيد غانم وتؤكد أن دماء الشهداء ستكون وقوداً لانتفاضة متجددة

أكدت حركة حماس أنَّ استهداف فوات الاحتلال أبناء شعبنا بالرَّصاص الحي والمباشر، وعدم الالتفات لأيّ قوانين إنسانية أو دولية، يتطلّب تصعيدًا ثوريًّا لا تراجع فيه، يتمدَّد على طول نقاط المواجهة ومواقع الاحتلال ومستوطناته.

جاء ذلك في بيان نعت فيه حماس الشهيد نبيل أحمد غانم، الذي ارتقى صباح اليوم برصاص قوَّات الاحتلال، قرب جدار الفصل العنصري، جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشددت حماس على أنّ الاحتلال الذي يعيش حالة من الصدمة بفعل تصاعد المقاومة في الضفة والقدس، وفشله في كسر إرادة وصمود أبناء شعبنا، لن يحلم بالهدوء والأمن، طالما استمرت جرائمه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكدت أن شبابنا الثائرون سيواصلوا تصدّيهم للاحتلال في كلّ المواقع، حتى انتزاع حقوقنا كاملة، وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين