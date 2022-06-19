فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسام ترفع صور شهداء جنين على مرصد "الفاتح"

وظائف شاغرة في مركز كيدز كلينيك ومدرسة النور الخاصة

انتهاء جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة دون قرار

403 إصابات جديدة بكورونا بالضفة والقطاع خلال أسبوع

حماس تنعى الشهيد غانم وتؤكد أن دماء الشهداء ستكون وقوداً لانتفاضة متجددة

هنية: القدس محور الصراع مع الاحتلال وسيف القدس شكلت نقلة نوعية

"البرغوثي": إطلاق النار على منزل الأكاديمي ناصر الدين الشاعر جريمة مدانة

سنوات الأسر الـ19.. ربيع ثقافي للمحرر عبد الرحمن رشدان

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز الليلة

"هيئة الأسرى" تُطالب بإلزام الاحتلال الإفراج عن محرري صفقة "شاليط"

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

حماس تنعى الشهيد غانم وتؤكد أن دماء الشهداء ستكون وقوداً لانتفاضة متجددة

19 يونيو 2022 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة حماس أنَّ استهداف فوات الاحتلال أبناء شعبنا بالرَّصاص الحي والمباشر، وعدم الالتفات لأيّ قوانين إنسانية أو دولية، يتطلّب تصعيدًا ثوريًّا لا تراجع فيه، يتمدَّد على طول نقاط المواجهة ومواقع الاحتلال ومستوطناته.

جاء ذلك في بيان نعت فيه حماس الشهيد نبيل أحمد غانم، الذي ارتقى صباح اليوم برصاص قوَّات الاحتلال، قرب جدار الفصل العنصري، جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشددت حماس على أنّ الاحتلال الذي يعيش حالة من الصدمة بفعل تصاعد المقاومة في الضفة والقدس، وفشله في كسر إرادة وصمود أبناء شعبنا، لن يحلم بالهدوء والأمن، طالما استمرت جرائمه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكدت أن شبابنا الثائرون سيواصلوا تصدّيهم للاحتلال في كلّ المواقع، حتى انتزاع حقوقنا كاملة، وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #الاحتلال #الشهيد نبيل غانم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة