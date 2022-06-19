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كتائب القسام ترفع صور شهداء جنين على مرصد "الفاتح"

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بعد ترميمه..

كتائب القسام ترفع صور شهداء جنين على مرصد "الفاتح"

19 يونيو 2022 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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وجهت كتائب القسام رسالة إلى أرواح شهداء جنين المقاومون الثلاثة ليث أبو سرور، ويوسف صلاح، وبراء لحلوح.

ورفعت الكتائب، اليوم الأحد، صور شهداء جنين على مرصد "الفاتح" شمال قطاع غزة، بعد ترميمه بعد قصفه بالأمس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب على اللوحة: "دماؤكم أمانة في أعناقنا".

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح السبت، مرصد "الفاتح" ضمن غارات شنتها على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.

وارتقى، الجمعة الماضية، المقاومون الثلاثة ليث أبو سرور، ويوسف صلاح، وبراء لحلوح، في عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، ثلة من أبطال المقاومة الميامين، الذين اغتالتهم قوة خاصة صهيونية في مدينة جنين، فجر الجمعة.

وأكدت حركة حماس على أنّ عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة من رجال فلسطين، وأصيب ثمانية آخرون خلال اقتحام المدينة، لن تمرّ دون حساب.

وشددت على أن "شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا".

المصدر / فلسطين اون لاين
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#كتائب القسام #الاحتلال الإسرائيلي #مرصد الفاتح

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