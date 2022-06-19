"البرغوثي": إطلاق النار على منزل الأكاديمي ناصر الدين الشاعر جريمة مدانة

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية بالضفة الغربية – حماس، جاسر البرغوثي، إن إطلاق النار على منزل الأكاديمي ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر جريمة مدانة، وتصرف مرفوض وطنيا وأخلاقيا وقانونيا، وهو تعبير عن روح إقصائية ظلامية ترفض الآخر، ولا تعترف بحقه في الاختلاف.

وأوضح البرغوثي في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن استهداف الدكتور الشاعر المعروف بتسامحه الكبير؛ دليل على حجم القمع والإقصاء والتفرد الذي تعيشه قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية، والتي سبق لها وأن فصلت كل من اختلف معها حتى من أبناء فتح نفسها، وهو ما يجعل كل المعارضين السياسيين في خطر بالغ، لا يقل عن الخطر الذي تعرض له فعلياً الشهيد نزار بنات رحمة الله عليه.

وأضاف: "نرى في مظاهر الفلتان الأخيرة في الضفة، والتي تصاعدت خلالها نبرة التهديد والوعيد ناقوس خطر، يفرض على الجميع المسارعة لاستنكار هذه المظاهر وإدانتها ورفضها، والوقوف في وجهها، وعزل مرتكبيها شعبيا ووطنيا، فمعركتنا مع الاحتلال وحده، ورصاصنا لا يجب أن يوجه لسوى جنوده ومستوطنيه، وطاقتنا لا ينبغي أن تكون إلا في ميدان الدفاع عن القدس والأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين