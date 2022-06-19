فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"البرغوثي": إطلاق النار على منزل الأكاديمي ناصر الدين الشاعر جريمة مدانة

سنوات الأسر الـ19.. ربيع ثقافي للمحرر عبد الرحمن رشدان

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز الليلة

"هيئة الأسرى" تُطالب بإلزام الاحتلال الإفراج عن محرري صفقة "شاليط"

"الديمقراطية" تدعو لوقف المقايضة على قرارات "الوطني" و"المركزي"

نقابات العمال: تجميد الاحتلال زيادة تصاريح عمال غزة عقاب جماعي

شهيد برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

هنية: القدس محور الصراع مع الاحتلال وسيف القدس شكلت نقلة نوعية

محمد أبو القمبز يحجز مكانًا بقائمة المؤثرين في التسويق الرقمي

الهلال الرياضي يمثل فلسطين في بطولة "Donosticup" بإسبانيا

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"البرغوثي": إطلاق النار على منزل الأكاديمي ناصر الدين الشاعر جريمة مدانة

19 يونيو 2022 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
...
جاسر البرغوثي

قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية بالضفة الغربية – حماس، جاسر البرغوثي، إن إطلاق النار على منزل الأكاديمي ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر جريمة مدانة، وتصرف مرفوض وطنيا وأخلاقيا وقانونيا، وهو تعبير عن روح إقصائية ظلامية ترفض الآخر، ولا تعترف بحقه في الاختلاف.

وأوضح البرغوثي في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن استهداف الدكتور الشاعر المعروف بتسامحه الكبير؛ دليل على حجم القمع والإقصاء والتفرد الذي تعيشه قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية، والتي سبق لها وأن فصلت كل من اختلف معها حتى من أبناء فتح نفسها، وهو ما يجعل كل المعارضين السياسيين في خطر بالغ، لا يقل عن الخطر الذي تعرض له فعلياً الشهيد نزار بنات رحمة الله عليه.

وأضاف: "نرى في مظاهر الفلتان الأخيرة في الضفة، والتي تصاعدت خلالها نبرة التهديد والوعيد ناقوس خطر، يفرض على الجميع المسارعة لاستنكار هذه المظاهر وإدانتها ورفضها، والوقوف في وجهها، وعزل مرتكبيها شعبيا ووطنيا، فمعركتنا مع الاحتلال وحده، ورصاصنا لا يجب أن يوجه لسوى جنوده ومستوطنيه، وطاقتنا لا ينبغي أن تكون إلا في ميدان الدفاع عن القدس والأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#البرغوثي #إطلاق نار #ناصر الدين الشاعر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة