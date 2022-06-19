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موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز الليلة

19 يونيو 2022 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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تحت أنظار 5 آلاف مشجع، يستضيف استاد الأهلي والسلام في الثامنة مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى، الكلاسيكو المصري بين الأهلي وضيفه الزمالك، والمؤجل عن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت فلسطين، بإستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ولكنه حصدها من 17 مباراة فقط.

ولا شك أن موقف الأهلي والزمالك قبل لقاء قمة الدوري المصري سيختلف عن الموقف بعدها، فإما أن يبتعد الزمالك بالصدارة، أو يقترب الأهلي منها.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والزمالك اليوم، الأحد، في الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأهلي #الزمالك #قمة الدوري

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