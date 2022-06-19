فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"البرغوثي": إطلاق النار على منزل الأكاديمي ناصر الدين الشاعر جريمة مدانة

سنوات الأسر الـ19.. ربيع ثقافي للمحرر عبد الرحمن رشدان

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز الليلة

"هيئة الأسرى" تُطالب بإلزام الاحتلال الإفراج عن محرري صفقة "شاليط"

"الديمقراطية" تدعو لوقف المقايضة على قرارات "الوطني" و"المركزي"

نقابات العمال: تجميد الاحتلال زيادة تصاريح عمال غزة عقاب جماعي

شهيد برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

هنية: القدس محور الصراع مع الاحتلال وسيف القدس شكلت نقلة نوعية

محمد أبو القمبز يحجز مكانًا بقائمة المؤثرين في التسويق الرقمي

الهلال الرياضي يمثل فلسطين في بطولة "Donosticup" بإسبانيا

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"هيئة الأسرى" تُطالب بإلزام الاحتلال الإفراج عن محرري صفقة "شاليط"

19 يونيو 2022 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
...

 طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بكافة تشكيلاته ومؤسساته ببذل جهوده والعمل على إلزام (إسرائيل) للإفراج الفوري عن محرري صفقة "شاليط"، والذي مضى على إعادة اعتقالهم 8 سنوات داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه بتاريخ 18/6/2014 أعاد جيش الاحتلال اعتقال 70 أسيرا ممن تم الإفراج عنهم ضمن صفقة "شاليط"، والتي أُبرمت خلال عام 2011 بوساطة مصرية، حيث تم خلالها إطلاق سراح 1027 أسيرا، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أعادت الأحكام السابقة بحق 50 أسيرا من هؤلاء الأسرى، وغالبيتهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عدة سنوات، وما زال الاحتلال يحتجز داخل سجونه 49 منهم، حيث يقبعون بظروف اعتقالية ومعيشية صعبة للغاية.

وأوضحت الهيئة أنه من أبرز الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم خلال عام 2014 الأسير نائل البرغوثي والذين وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى ما يزيد عن 42 عاماً، والأسير علاء البازيان، وعدنان مرغة وغيرهم من الأسرى.

ولفتت إلى أنه ما جرى مع محرري صفقة "شاليط"، يعد شاهدا حيا ودليلا واضحا على السياسة الانتقامية التي تتبعها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، فإن الأسرى والمعتقلين بعد تحررهم لا يسلمون من التنكيل من قبل سلطات الاحتلال، بل على العكس يتعرضون لمزيد من الملاحقة والتنغيص وإعادة اعتقالهم وزجهم بالسجون بدون أي مبررات.

ودعت الهيئة مجدداً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف جهودها والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المحررين، وإنهاء اعتقالهم التعسفي، مطالبة الأشقاء المصريين بتقديم المساعدة والدعم ورعاية هذه القضية من جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الاحتلال #أسرى #صفقة شاليط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة