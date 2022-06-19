مشعل: المقاومة خيارنا حتى التحرير والعودة

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس " في الخارج، خالد مشعل، أنه "لا خيار إلا مواجهة الاحتلال حتى التحرير والعودة"، مبينًا أن قيادة حماس وفصائل الشعب الفلسطيني سيبقون الأوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى.

وقال مشعل خلال اتصال هاتفي مع عوائل شهداء جنين براء لحلوح، ويوسف صلاح، وليث أبو سرور، الذين طالتهم يد الاحتلال، فجر الجمعة، إنه "من كل قلبي وروحي نهنئكم بشهادة الأبطال وكل الشهداء الذي اغتالهم العدو، ودماؤهم لن تذهب هدرا، وهذا العدو المجرم جُبل على الغدر والخيانة، وهذا طريق عرفناه ولن نتراجع عنه مهما كلف من ثمن".

وأضاف رئيس الحركة في الخارج: "أنتم يا عوائل الشهداء لكم حق علينا جميعاً، ونحن في قيادة الحركة ورئيس الحركة الأخ أبو العبد هنية في خدمتكم، والشهادة مقام عظيم، وطريق التحرير هو الشهادة والبطولة.



وتابع حديثه:" الله يرحمهم ويجزيهم عن قضيتنا وشعبنا وعن أمتنا خير الجزاء"، مؤكداً أن العدو الصهيوني سيدفع الثمن وسيرحل عن أرضنا، وأيامه قصيرة بإذن الله.

وأوضح مشعل أن طريق الشهادة والاستشهاد شرف في الدنيا، وذخر في الآخرة ، مشدداً على أنه بعد كل هذه التضحيات سيكون النصر والتمكين والعودة واستعادة القدس والمقدسات والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وهذا يقيننا بالله أن النصر قادم، وسنصلي في الأقصى محررًا مطهراً.

وختم مشعل حديثه قائلاً: "سلامي ومحبتي ودعائي لكل شباب وأهالي الشهداء في جنين البطولة، وإنَّا على موعد معكم في قدسنا وأرضنا محررة من الاحتلال.. "ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا".

المصدر / فلسطين أون لاين