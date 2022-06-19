الهلال الرياضي يمثل فلسطين في بطولة "Donosticup" بإسبانيا

تلقى فريق ناشئي نادي الهلال الرياضي "بطل غزة والشمال لعام 2021" دعوة من مؤسسة Donosticup لتمثيل فلسطين في بطولة "دونستي كوب الدولية" في نسختها الـ30 التي تقام في مدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك الإسباني.

ويشارك في البطولة التي تبدأ في الثالث من يوليو 2022 ولمدة أربعة أيام، 753 فريقا من 19 دولة.

ويغادر فريق الهلال المُكون من 20 لاعباً وإدارياً نهاية الشهر الجاري من معبر رفح البري.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي المهندس عائد أبو رمضان إنه "رغم المشاركات الدولية السابقة للنادي في إيرلندا وفرنسا، إلا أن هذه المشاركة تُشكل علامة فارقة في مسيرة النادي".

وأشار إلى أنها أول مشاركة في فريق رسمي ومتكامل لفئة الـ 16 عاماً، ما يتيح الفرصة لتطوير مهارات اللاعبين من خلال هذه التجربة والاحتكاك بلاعبين دوليين من نفس فئتهم العمرية، ما يُكسبهم خبرات إضافية عن الخبرات المحلية.

وشدد على أن المشاركة تمنح الفرصة للاعبين للتقييم من قبل الكشافين المتابعين لهذه البطولة الدولية، ويزيد من فرصهم للحصول على معايشات أو عقود مع النوادي الدولية.

وبين أبو رمضان أن الفريق يجري الاستعدادات على قدم وساق، من خلال التدريبات اليومية، وعقد المباريات الودية المكثفة مع فرق من نفس فئتهم العمرية، بالإضافة لمباريات مع الفريق الأول للنادي الذي يكبرهم سناً وخبرةً.

وقال: "إدارة النادي لم تغفل التأهيل النفسي والحضاري لهؤلاء الأشبال، حيث يتم توعيتهم وتثقيفهم بعادات الشعوب الأخرى، حيث أن الغالبية العظمى للفريق لم يتسنى لهم السفر سابقاً بسبب حصار غزة".

وأكد أن النادي يطمح لتحقيق مكانة مرموقة في البطولة، لتوعية وتذكير العالم بقضية فلسطين العادلة، وكذلك فتح المجال للأشبال للمشاركة سنوياً في هذه البطولة، والبطولات العالمية الأخرى.

وتُعدّ هذه البطولة من أكبر البطولات في جنوب أوروبا وتُعقد منذ أكثر من 30 عاماً.

المصدر / فلسطين أون لاين