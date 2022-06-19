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وزير الحرب يجمّد قرار زيادة حصة تصاريح عمال غزة

19 يونيو 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، جمّد قرار زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين من قطاع غزة لغرض العمل والتجارة بألفي تصريح إضافي، والتي أُعلن عنها قبل نحو أسبوع.

وقالت إذاعة "كان" العبرية، إن القرار جاء رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن إطلاق القذيفة الصاروخية إلى عسقلان نهاية الأسبوع الماضي، تم في محاولة للانتقام لمقتل الفلسطينيين الثلاثة في جنين فجر الجمعة الفائت.

ورداً على إطلاق القذيفة؛ قصفت طائرات التابع للاحتلال، موقعا عسكريا تابعا لحركة "حماس" شمال القطاع صباح أمس السبت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عمال غزة #غانتس #وزير الحرب

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