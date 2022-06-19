نواب شمال غزة يتفقدون القرية البدوية وأبراج بيسان

زار وفد من نواب كتلة التغيير والإصلاح بمحافظة شمال غزة، وبمشاركة قيادة حركة حماس قرية أم النصر "القرية البدوية" وأبراج بيسان، التقوا خلالها عددا من الوجهاء والمخاتير والأعيان بالقرية للاطلاع على مجريات التحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت قبل عدة أيام إلى جانب تفقد عوائل المصابين والمتضررين.

وكان في استقبال وفد النواب وقيادة الحركة كبار ووجهاء وأعيان وشباب قرية أم النصر "القرية البدوية" .

ورحب وجهاء وأعيان القرية البدوية بوفد النواب وقيادة الحركة وأثنوا على جهودهم المباركة، وأكدوا على سعادتهم بهذه الزيارة.

وتحدث الشيخ عطيه الصياح –أحد وجهاء القرية- على المعاناة التي يعيشها المواطن في القرية البدوية والمضايقات التي يتعرض لها من الاحتلال، مؤكداً على ضرورة تجاوز هذه الأزمة الأخيرة ووقوف رجال وشباب القرية البدوية مع المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال الغاشمة.

وتحدث النائب مشير المصري عن أهمية القرية البدوية ورجالها وأشبالها وعلى رباطهم وتصديهم لقوات الاحتلال، مؤكداً على أهمية الإصلاح والتواصل بين مكونات المجتمع.

وقال "إننا نأت اليوم لهذه القرية الكريمة وعائلاتها العريقة والأصيلة والتي قدمت العديد من الشهداء والجرحى وكذلك الأسرى خلال نضالها الطويل مع الاحتلال".

وأكد نواب شمال غزة أن هذه الزيارة تأتي ضمن تواصل النواب مع جميع فئات وأبناء ووجهاء وأعيان العائلات التي خرجت الشهداء القادة وقدمت الكثير لأجل تحرير كامل فلسطين.

كما تخلل الجولة زيارة أبراج بيسان السكنية بالقرية البدوية لتفقد أوضاعها والحديث مع سكان هذه الأبراج والسماع لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين