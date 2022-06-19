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مطلوب مساعدة إدارية للعمل في دار القرآن الكريم والسنة

19 يونيو 2022 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن دار القرآن الكريم والسنة فرح شمال غزة ( الطالبات) تعلن فيه عن حاجتها لمساعدة إدارية للعمل بنظام العمل الجزئي .

شروط التسجيل 

1- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية بتخصص ( محاسبة - إدارة أعمال ) أو ما يعادلها.

2- أن تكون لديها خبرة لا تقل عن عامين في مجال الإدارة والمحاسبة.

3- أن تجيد استخدام الحاسوب ( برنامج مايكروسفت ) بالاضافة لاستخدام الانترنت وإعداد التقارير والتعامل مع الملفات والأرشفة.

4- أن تكون لديها القدرة على تحضير وتنسيق ( الاجتماعات - الرحلات - المخيمات - الاحتفالات ).

5- أن تلتزم بمواعيد الدوام الرسمي يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 1 مساءً .

6- أن تقوم بالمهام الموكلة لها على أكمل وجه .

7- أن تجيد استخدام التقارير المالية والتعامل مع برنامج الأصيل .

8- مدة العقد: ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب تقييم الفترة التجريبية 

طريقة التسجيل 

- يتم تقديم الطلبات بعد الظهر في مقر الطالبات: جباليا بالقرب من دوار الستة الشهداء مع احضار السيرة الذاتية .

- أو من خلال تعبئة طلب الكتروني من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 25/6/2022.

- سيتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمات لاختيار الأنسب .

- للاستفسار جوال : 0599480997

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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