مطلوب مساعدة إدارية للعمل في دار القرآن الكريم والسنة

إعلان توظيف صادر عن دار القرآن الكريم والسنة فرح شمال غزة ( الطالبات) تعلن فيه عن حاجتها لمساعدة إدارية للعمل بنظام العمل الجزئي .
شروط التسجيل
1- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية بتخصص ( محاسبة - إدارة أعمال ) أو ما يعادلها.
2- أن تكون لديها خبرة لا تقل عن عامين في مجال الإدارة والمحاسبة.
3- أن تجيد استخدام الحاسوب ( برنامج مايكروسفت ) بالاضافة لاستخدام الانترنت وإعداد التقارير والتعامل مع الملفات والأرشفة.
4- أن تكون لديها القدرة على تحضير وتنسيق ( الاجتماعات - الرحلات - المخيمات - الاحتفالات ).
5- أن تلتزم بمواعيد الدوام الرسمي يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 1 مساءً .
6- أن تقوم بالمهام الموكلة لها على أكمل وجه .
7- أن تجيد استخدام التقارير المالية والتعامل مع برنامج الأصيل .
8- مدة العقد: ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب تقييم الفترة التجريبية
طريقة التسجيل
- يتم تقديم الطلبات بعد الظهر في مقر الطالبات: جباليا بالقرب من دوار الستة الشهداء مع احضار السيرة الذاتية .
- أو من خلال تعبئة طلب الكتروني من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 25/6/2022.
- سيتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمات لاختيار الأنسب .
- للاستفسار جوال : 0599480997