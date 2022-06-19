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أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

19 يونيو 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل المعتقل شادي إبراهيم قاسم عموري من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الأحد، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.  

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن "المعتقل عموري محكوم بالسجن مدى الحياة، ويعاني منذ سنوات من سياسة الحرمان من الزيارة".

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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