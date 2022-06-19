الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية.

ففي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خمسة مواطنين من المدينة، وأكدت مصادر محلية، على أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر عزية (28 عاما)، ومهدي بداونة (26 عاما)، وشادي بداونة (29 عاما)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة ملش (29 عاما) من بلدة الدوحة غربا، إضافة إلى الأسير المحرر أحمد إبراهيم الهريمي (26 عاما) من منطقة أبو انجيم شرقا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في دورا ومخيم العروب قضاء الخليل، وقرية برطعة غرب جنين.

أما في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من مخيم العروب، شمال الخليل، وهم: محمد فتحي شحادة، والاسير المحرر خضر ماضي جوابرة، وراني محمد هديب، بعد ان داهمت منازلهم في المخيم وفتشتها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين