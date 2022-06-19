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الاحتلال يكشف عن فشل أمني أصاب جيشه مؤخرا لـ"سبب خطير"

19 يونيو 2022 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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كشفت وسائل إعلام عبرية الأحد عن فشل أمني خطير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تمكن شاب فلسطيني من التسلل إلى ما يسمى "مقر فرقة الضفة الغربية" في "بيت إيل" قرب رام الله بالضفة المحتلة، والتواجد فيه لفترة طويلة.

ووفقاً لإذاعة عبرية فإن التحقيق في الحادث يظهر أن "الشاب" تسلق السياج، وواصل إلى مقر لجيش الاحتلال في المكان، وبعد حوالي نصف ساعة فقط تعرف عليه مجند وسيطر عليه.

وقالت الإذاعة نقلا عن مسؤولين في جيش الاحتلال:" لحسن الحظ كان الشاب أعزلاً وتم تحويله للتحقيق".

ونوهت إلى أن هذا الحادث ينضم إلى حادثة أخرى في الأسابيع الأخيرة بعد تسلل إلى قاعدة عسكرية بالقرب من رام الله - كل ذلك على الرغم من حالة التأهب العالية في الضفة في الأشهر الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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