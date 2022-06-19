"مايكروسوفت" تطلق تطبيق جديد للحماية من الاختراق.. هذه تفاصيله

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية تطبيقاً جديداً من شأنه حماية المستخدمين من الاختراق.

وأعلنت الشركة، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري، أن التطبيق سيعمل على هواتف أيفون وأندرويد للمرة الأولى مع عدد من ميزات الخصوصية.

وخصصت تطبيقها Microsoft Defender لجميع مستخدمي الهواتف الذكية، بعدما كان متاحاً على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب فقط.

وسيقدم التطبيق الجديد عدداً من حلول الأمان للمستخدمين مع الحماية من البرامج الضارة وعمليات الفحص المستمرة لمكافحة الفيروسات بحثاً عن التطبيقات الضارة.

وسيتمكن المستخدمون من التحكم الخاص بما يفحصه التطبيق من خلال تمييز التطبيقات الآمنة والموثوقة وكذلك الضارة، كما سيقوم بإرسال تنبيهات إلى المستخدمين عن إيجاد أو ملفات أو تطبيقات ضارة.

وسيختلف استخدام هواتف أندرويد للتطبيق عن هواتف أيفون، حيث إن الميزات الموجودة في التطبيق لن تكون واحدة لكل الهواتف، فمثلاً سيحصل مستخدمو أندرويد على ميزة الحماية من الفيروسات، أما مستخدمو أيفون فسيحصلون على ميزة جديدة تمكنهم من عدم الدخول على المواقع الضارة.

المصدر / وكالات