لجنة للاحتلال تنظر اليوم في قضية الأسير الفتى مناصرة

يعقد اليوم الأحد، جلسة بشأن قضية الأسير الفتى أحمد مناصرة، وذلك أمام اللجنة الخاصة للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه.

وستعقد الجلسة في "محكمة الصلح" في الرملة المحتلة الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القدس المحتلة.

وقال المحامي خالد زبارقة خلال زيارته الأخيرة للأسير مناصرة، إنه يواجه وضعًا صحيًا خطير جدًا في عيادة سجن الرملة.

وأشار إلى أنه خلال الزيارة ظهرت آثار جراح على طول ذراع الأسير الشاب اليسرى حتى الرسغ، وأيضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى، مشيرًا إلى أن أحمد لم يتواصل معه بصريًا أو كلاميًا، وبدا ظاهرًا عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جدًا، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة أحمد النفسية والعامة إذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

ولفت زبارقة، إلى أن طاقم الدفاع تقدم بطلب مستعجل لسلطة السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل في وضعه النفسي والصحي الذي آل به.

وحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية التدهور في حالته النفسية بشكل خاص والصحية بشكل عام، كونها تعاملت مع وضعه بتجاهل مستمر لظروفه النفسية والصحية الصعبة التي يعاني منها أحمد، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين