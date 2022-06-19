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مسؤول روسي يحذر من خطر اندلاع حرب بين موسكو وواشنطن

19 يونيو 2022 . الساعة 04:25 بتوقيت القدس
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قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، هو طريق للمواجهة بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف السفير في مقالة لمجلة "نيوزويك": "يبدو واضحا أيضا قصر نظر الأمريكيين في الظروف الحالية، والنخبة المحلية المهووسة برغبة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، تعمل على تصعيد التوتر وتضخ الأسلحة إلى النظام في كييف. هل هم فعلا لا يدركون أن ذلك هو الطريق إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين أكبر دولتين نوويتين، محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وشدد السفير على أن الخطط الأمريكية لـ "خنق روسيا بالعقوبات" غير مجدية، وقال: "لا شك في أن فرض القيود دون تفكير يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في الاقتصاد الأمريكي. ومن الواضح أن واشنطن وفي حالة الهيجان المناهض لروسيا، مستعدة لإطلاق النار على قدمها والرقص في نفس الوقت. يبدو ذلك سخيفا".

ودعا أنتونوف واشنطن إلى التوقف عن الغوص في الأوهام بخصوص إلحاق الهزيمة بروسيا، وأكد عدم وجود بديل للعلاقات البراغماتية بين الجانبين.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أميركا

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