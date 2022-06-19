"عشر رصاصات".. ما الذي حصل في جمعية برج اللقلق مساء السبت؟

أطلق مستوطنان، مساء السبت، النار في الهواء خلال اقتحامهما جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد مصدر خاص لـ”القسطل” بأن مستوطنيْن اثنين مسلّحيْن اقتحما “برج اللقلق” مساء أمسالسبت، حيث كان داخل الجمعية مجموعة من الشبان المقدسيين الذين استغربوا من ذلك وبدأوا بالاستفسار عن سبب هذا الاقتحام.

وأضاف أن مشادات كلامية حصلت ما بين الطرفين، ثم قام أحد المستوطنين بإطلاق عشر رصاصات في الهواء، بشكل استفزازي.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال استنفرت قواتها في المكان، ولم تقم بفعل أي شيء للمستوطنيْـن الذيْـن أطلقا النار، وتركتهما يمضيان في طريقهما.

وأكد أن إدارة جمعية برج اللقلق ستقّدم شكوى ضدّ هذين المستوطنين اللذيْن مسّا بأمن الجمعية ومن كان فيها من أطفال وشبّان.

المصدر / فلسطين أون لاين