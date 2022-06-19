الحرارة المرتفعة تتسبب بأكثر من 30 حريقا في أسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية اندلاع حرائق غابات في أكثر من 30 موقعًا خاصة في الأجزاء الشمالية للبلاد نتيجة الحر الشديد خلال الأيام الـ3 الأخيرة.

وبحسب بيانات الحماية المدنية، السبت، اضطر الآلاف لمغادرة منازلهم جراء الحرائق في مواقع كثيرة، بينها زامورا وكتالونيا وأراغون ونافارا وإكستريمادورا.

وأجلت السلطات 14 قرية في ريف زامورا إثر احتراق مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار، وسط جهود مكثفة لإخماد الحرائق بمشاركة عناصر من الجيش.

وفي كتالونيا، أوقفت السلطات شخصًا يشبته في تسببه باندلاع 5 حرائق في محيط مدينة لييدا.

وتهدد الحرائق أكثر من 90 منطقة سكنية، ولم تستطع السلطات السيطرة عليها بعد.

المصدر / الأناضول