الاحتلال يجمد قرار زيادة تصاريح عمال غزة

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم السبت أن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، أصدر أوامره بتجميد قرار زيادة حصة تصاريح العمل في الأراضي المحتلة والتي كانت مقررة لعمال غزة.

ونشر مكتب غانتس بياناً مقتضباً أكد فيه أنه "بعد تقييم أمني في أعقاب إطلاق الصاروخ من غزة، قرر بيني غانتس تجميد قرار زيادة حصة تصاريح العمل لغزة والتي زادت مؤخرا بمقدار 2000 تصريح".

وكان غانتس قرر في وقت سابق، زيادة حصة تصاريح العمل في الأراضي المحتلة لعمال غزة، وذلك بعد اختتام تقييم للوضع الأمني واستمرار حالة الهدوء مع قطاع غزة.

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق غسان عليان إن غانتس قرر زيادة حصة التصاريح لأغراض العمل والتجارة في (إسرائيل) بـ 2000 تصريح إضافي "حيث سيبلغ إجمالي حصة التصاريح لأغراض اقتصادية من قطاع غزة 14000 تصريح" وسيتم استصدار التصاريح بناءً على استيفاء المعايير ورهنًا بالخضوع لتشخيص أمني.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، إطلاق صاروخ من قطاع غزة على عسقلان، فيما قصف جيش الاحتلال عدة مناطق في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين