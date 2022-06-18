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بالصور إصابات واعتقالات بعد اعتداء مستوطنين على فلسطينيين غرب أريحا

18 يونيو 2022 . الساعة 21:29 بتوقيت القدس
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 أُصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين رعاة الأغنام في منطقة عرب المليحات غرب أريحا، بعد هجوم مستوطنين عليهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأنّ عددًا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم، مشيرًا إلى أنّ المستوطنين استولوا على جرار زراعي.

وأضاف أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال حمايتها للمستوطنين، كلًّا من: جبريل سليمان مليحات، وسليمان عواد مليحات، ومحمود سليمان كعابنة، وعمر جبريل مليحات، وأحمد محمود كعابنة، وداود عواد كعابنة.

وتشهد منطقة عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات غرب أريحا، اعتداءات متكررة من قِبل المستوطنين وجيش الاحتلال، بحقّ البدو.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #أريحا #اعتداءات #الاحتلال الإسرائيلي

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