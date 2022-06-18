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سرايا القدس تعلن انطلاق مناورات "عزم الصادقين"

18 يونيو 2022 . الساعة 21:11 بتوقيت القدس
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أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة"، عن انطلاق مناورات عسكرية بعنوان "عزم الصادقين" في قطاع غزة.

وقال في تصريح مقتضب: "استكمالًا للإعداد والتجهيز واستعدادًا لأيّ معركة مقبلة، نعلن في سرايا القدس وبعون الله عن انطلاق مناورات "عزم الصادقين" التي ستُنفّذ على مدار أيام في قطاع غزة، وستُحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

وأضاف: "إنّ هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيدًا منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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