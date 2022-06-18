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"رصاصة قاتلة" تُهدي الزعيم لقب "الممتازة"

18 يونيو 2022 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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توّج فريق شباب رفح بلقب دوري الدرجة الممتازة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه القاتل على الهلال (1-0)، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من المسابقة.

وسجل طارق أبو غنيمة هدف المباراة الوحيد (88), ليرفع "الزعيم" الرفحي رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة, ويحصد اللقب للمرة الثانية تواليا والرابعة في تاريخه بعد مواسم 2012-2013, و2013-2014, و2021-2022.

أما فريق هلال غزة فأنهى منافسات الدوري برصيد 23 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

خدمات رفح – اتحاد الشجاعية (2-2)

وتعادل اتحاد الشجاعية مع نظيره خدمات رفح (2-2). وتقدم "الأخضر" الرفحي بهدفين عبر معتز النحال (11), وهلال الغواش (45), قبل أن يردّ "المنطار" بهدفين عن طريق محمود سلمي (63), وعلاء عطية (90).

وبهذا التعادل بات رصيد "المنطار" 42 نقطة في المركز الثاني, وأضحى رصيد "الأخضر" الرفحي 34 نقطة في المركز الرابع.

بيت حانون الرياضي – اتحاد خانيونس (3-0)

واكتسح بيت حانون الرياضي منافسه اتحاد خانيونس (3-0). ويدين "الحوانين" بفوزه الثمين إلى عاهد أبو مراحيل الذي سجل ثلاثية المباراة (25 و79 و84), ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس, ويتوقف رصيد "الطواحين" عند 38 نقطة في المركز الثالث.

شباب الزوايدة – المجمع الإسلامي (3-2)

وحصد شباب الزوايدة لقب دوري الدرجة الأولى, إثر انتصاره المثير على المجمع الإسلامي (3-2). وأحرز ثلاثية شباب الزوايدة محمد أبو عمران (15), ومحمد أبو موسى (48), وماجد بن حمد (81), بينما سجل هدفي المجمع محمد غباين (11), وسامح عويضة (71).

ورفع الفائز رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول, وتوقف رصيد الخاسر عند 36 نقطة في المركز الثالث.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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