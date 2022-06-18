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وقفة برام الله دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام عواودة وريان

18 يونيو 2022 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان

شارك عشرات المواطنين، اليوم السبت، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين المضربين عن الطعام، خليل عواودة، ورائد ريان، رفضاً لاستمرار اعتقالهما الإداري.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين اللذين يواجهان أوضاعاً صحية حرجة بسبب تعنت إدارة مصلحة السجون في انهاء اعتقالها الإداري، ورددوا شعارات منددة بالاحتلال، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهما.

وشددوا على دعم ومساندة قضية المعتقلين، خاصة الذين يخوضون بعزيمتهم وإرادتهم معركة الأمعاء الخاوية لنيل حريتهم، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الجدي والعاجل لإنقاذ حياة كافة المعتقلين.

ويخوض عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل إضرابا عن الطعام منذ 110 أيام، وريان (27 عاماً) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس إضرابا عن الطعام منذ 75 يوماً، رفضاً لاستمرار اعتقالهما الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب عن الطعام #الاحتلال الإسرائيلي #خليل عواودة #رائد ريان

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