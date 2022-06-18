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دعا لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

النائب "قرعاوي": الفلسطيني يعيش حالة من القهر لا يمكن السكوت عنها

18 يونيو 2022 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بالقدس المحتلة

قال النائب فتحي القرعاوي، إن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من القهر وعدم الرضا، مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يوميا، في الضفة والقدس والأراضي الفلسطينية، مضيفا: " لا يمكن لهذا الشعب أن يسكت عن الظلم الذي يتعرض له  وأن يقف مكتوف الأيدي".

وأكد قرعاوي أن الساحة الفلسطينية تشهد أحيانا مدا كبيرا في عميات المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، مع زيادة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، ولأنه مؤمن أن وجود الاحتلال بحد ذاته لا يمكن السكوت عليه.

وتابع: "الوضع الطبيعي للشعب الفلسطيني هو مقاومته وتصديه للاحتلال"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني شعب مقاوم، ويعلم جيدا أنه مقاومته للاحتلال واجب وطني وديني فرض عليه حتى زواله.

ودعا قرعاوي الفلسطينيين لتصعيد المواجهة مع الاحتلال، في كل نقاط التماس، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، لردعهم.

وأوضح أن الاحتلال يقتحم يوميا المدن الفلسطينية، ويعتدي على المواطنين، ويعتقل العشرات وينكل بهم.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد 4 شبان، وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 4 شبان برصاص الاحتلال، وأصيب 5 جنود ومستوطنين، فيما رصدت 74 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار، و6 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #القدس #فتحي قرعاوي #الاحتلال الإسرائيلي

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