مجلس عمداء "النجاح" يعلن إلغاء قرار فصل الطلبة وعودة الدوام  بدءا من الغد

أعلن مجلس عمداء جامعة النجاح الوطنية في نابلس، اليوم السبت، إلغاء قرار فصل عشرة طلبة، وعودة التعليم الوجاهي بدءًا من يوم الأحد، الموافق 19/06/2022 كالمعتاد.

وفي بيان صادر عن مجلس عمداء الجامعة عطفاً على اجتماع مجلس الأمناء، وإدارة الجامعة بمجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية يوم الخميس الماضي قرر المجلس في اجتماعه الطارئ اليوم السبت، إلغاء قرار الفصل الذي اتخذ بحق الطلبة العشرة الذين تم فصلهم، واستبداله بإنذار لكل منهم، أخذاً بروح القانون.

وأكد على حرية التعبير، والتعددية البناءة التي تكفلها أنظمة الجامعة وتعليماتها المعمول بها منذ تأسيسها، وضمان حياة جامعية آمنة.

ونوّه مجلس العمداء إلى أن لجنة تقصّي الحقائق المنبثقة من مجلس أمناء الجامعة، ما زالت ملتئمة للخروج بتوصيات حول الأحداث الأخيرة المؤسفة، ومعالجتها.

وكانت قد أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية أنـه لا تراجع عن تحقيق مطالبهـا ومطالـب الطلبـة العادلـة التي عبرت عنها سابقاً وعبر عنها بيـان الأطـر اليسارية.



وشددت الكتلة على أن في مقدمة مطالبها تغيير وإعادة هيكلة منظومة الأمن في الجامعـة عـلـى أسـس مهنيـة، وتجريـم أي استخدام للعنف والاعتداء علـى الطلبة.



وطالبت الكتلة الجامعة بتقديم اعتذار رسمي لعموم الطلبـة والهيئـة التدريسية، ومحاسبة كل الموظفين المتورطين بالاعتداء على الطلبـة وتوتيـر الأجـواء الجامعية.

وأثار اعتداء عناصر من أمن الجامعة على الطلبة، خلال وقفة طلابية، موجة واسعة من التنديد والاستنكار لما وصفوه بالجريمة والعار الذي يستدعي معالجة جذرية، ومحاسبة المسؤولين عنه.



ووصفت حركة حماس الاعتداء الذي نفذه أمن جامعة النجاح، بحق الطلاب والطالبات خلال وقفتهم الطلابية السلمية، بأنه بلطجة مرفوضة ومدانة، تتحمل مسؤوليته إدارة الجامعة التي أعلنت موقفاً منحازاً ضد القانون والعمل الطلابي الحر.



وطالبت حماس بمحاسبة المحرّضين والمتورّطين في جريمة الاعتداء على الطلبة، والسّاعين إلى تنفيذ أجندة أمنية توتيرية خارجة عن قيم شعبنا والبعيدة كلّ البُعد عن المصالح الطلابية والوطنية.



ودعت الفصائل الوطنية والإسلامية وقوى شعبنا الحيّة لحماية جامعة النجاح وكل المرافق التعليمية من العبث بها أو التعدّي على استقراراها، وحرية العمل النقابي الطلابي فيها، كما دعت مجلس أمناء الجامعة إلى تحمّل مسؤوليتهم في حماية هذا الصرح العلمي.

المصدر / فلسطين أون لاين