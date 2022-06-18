بسام بحر: صمود المقدسيين أفشل مخططات عديدة حاول الاحتلال تمريرها

قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس بسام بحر إن الهدف الأساسي من مخطط الاحتلال في منطقة المصرارة بالقدس المحتلة هو فصلها عن باب العامود.

وأضاف بحر لقناة الأقصى، إن "المصرارة" هي المنطقة التي يأتي من خلالها أهل الداخل تجاه البلدة القديمة ثم المسجد الأقصى ويريد الاحتلال إغلاق المنطقة لإعاقة وصول الأهالي للمدينة المقدسة.

وأوضح أن الاحتلال يسعى من خلال مشاريعه إلى تهويد القدس وأسرلتها وتغيير الواقع الديموغرافي فيها.

وأشار إلى أن صمود المقدسيين في داخل مدينة القدس أفشل مخططات عديدة حاول الاحتلال تمريرها على مدار سنوات ماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين