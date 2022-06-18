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بالفيديو الاحتلال يعتقل فتاة من البلدة القديمة في القدس المحتلة

18 يونيو 2022 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتاة من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، اعتقلت فتاة من منطقة باب العامود في البلدة القديمة -لم تعرف هويتها بعد- واقتادتها إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لها.

وشنت قوّات الاحتلال ، فجر وصباح اليوم، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تركزت في مدينتي الخليل وجنين.

وتشن قوّات الاحتلال، بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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