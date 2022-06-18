طه: ما كُشف من وثائق حول جرائم الاحتلال في "صبرا وشاتيلا" يكشف حقيقة سياساته الإجرامية

قال المتحدث باسم حركة "حماس" جهاد طه، إن ما تمَّ نشره من وثائق إسرائيلية جديدة حول مجزرة "صبرا وشاتيلا"، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وغيرها من المجازر، يكشف حقيقته في مواصلة سياسته الإجرامية، والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة شبّان في مخيم جنين.

وأكد طه في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه الجريمة وكلّ الجرائم ستبقى وصمة عار في تاريخ هذا الكيان المجرم والإرهابي، الملطخ بدماء شعبنا منذ احتلاله أرضنا، وهي جرائم موصوفة، لن تسقط بالتقادم.

ودعا المجتمع الدولي إلى المضي في محاكمة مرتكبي الجرائم كمجرمي حرب.

المصدر / فلسطين أون لاين