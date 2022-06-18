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برهوم: إعادة بناء المرصد الذي قصفه الاحتلال صباح اليوم "مشهد عزة وقوة ورسالة تحدي"

18 يونيو 2022 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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برهوم: إعادة بناء المرصد الذي قصفه الاحتلال صباح اليوم "مشهد عزة وقوة ورسالة تحدي"

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إنّ سرعة إعادة بناء كتائب القسام المرصد الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي اليوم، يُمثّل مشهد عزة وقوة ورسالة تحدٍّ واضحة للاحتلال.

وأضاف برهوم في تصريح صحفي مقتضب، اليوم السبت، إلى أنّ سرعة إعادة بناء المرصد، يؤكد على جهوزية المقاومة الدائمة لبناء وتطوير مواقعها ومقدراتها رغم كلّ الصعاب والتحديات".

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت صباح اليوم، بعدة غارات، مرصدًا للمقاومة قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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