ناشط سياسي: الدور الأمني لسلطة رام الله هو المبرر الوحيد لبقائها

قال الناشط السياسي محمد عمرو من الخليل، إن الدور الأمني للسلطة الوظيفية في رام الله هو المبرر الوحيد لبقائها، وهي تحولت إلى ذراع من أذرع جيش الاحتلال وركيزة من ركائز أمنه.

وأكد عمرو خلال تصريحات لقناة الأقصى، إن سياسة "الباب الدوار" باعتقال الفلسطينيين عند أجهزة السلطة والاحتلال، جريمة بشعة بحق الشعب ومقاومته.

وأوضح أن سلطة رام الله تعمل على تجريف كل مقومات الصمود والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن رئيس سلطة رام الله محمود عباس يؤسس ويزرع منذ سنوات بذور الحرب الأهلية وما يحدث هو مجزرة من السلطة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف "أبو مازن والدائرة المحيطة به (حسين الشيخ وماجد فرج وزياد هب الريح) أسسوا ميليشيات مأزومة ودمروا البلد".

المصدر / فلسطين أون لاين