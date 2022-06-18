الأسير يعقوب قادري يعلق إضرابه عن الطعام

أفادت مؤسسة مهجة القدس ، اليوم السبت، بأن الأسير يعقوب قادري علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 18 يومًا على التوالي.

وبينت المؤسسة، أنّ قادري حقق معظم مطالبه وأهمها إلغاء العقوبات التي فرضتها عليه إدارة سجن "أوهليكيدار" بحقه، مع إبقاء حرمانه من الزيارة لمدة شهرين.

والجدير بالذكر أنّ الأسير قادري (49 عاماً) والمحكوم مؤبدين و35 عاماً، هو أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، والذي تمكن إلى جانب خمسة من رفاقه من تحرير أنفسهم في السادس من أيلول العام الماضي، وكان قد تعرّض لاعتداء وحشي من قبل قوات "النحشون" بعد إحدى جلسات المحاكمة، والتي انتهت مؤخراً بالحكم عليه إلى جانب رفاقه الخمسة بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين