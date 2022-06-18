فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير يعقوب قادري يعلق إضرابه عن الطعام

مودريتش والسخرية من الخصوم.. صلاح آخر الضحايا

منتدى الإعلاميين يدين التحريض على مؤسسات وصحفيين غطّوا أحداث "جامعة النجاح"

طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

توتنهام يعلن ضم بيسوما نجم برايتون

"حماس": سنقاوم الاستيطان بكل الوسائل حفاظاً على هوية القدس

جمال حيدر.. لاجئة فلسطينية تخلت عن دراسة الطب

"حماس" ترحب بمواقف جنوب إفريقيا وبرلمان كتالونيا الرّافضة لجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية

مستوطنون يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم غرب الخليل

سيارة قمامة مشتعلة تجوب شوارع محافظة مصرية.. والأمن يلاحقها

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الأسير يعقوب قادري يعلق إضرابه عن الطعام

18 يونيو 2022 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...

أفادت مؤسسة مهجة القدس ، اليوم السبت، بأن الأسير يعقوب قادري علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 18 يومًا على التوالي.

وبينت المؤسسة، أنّ قادري حقق معظم مطالبه وأهمها إلغاء العقوبات التي فرضتها عليه إدارة سجن "أوهليكيدار" بحقه، مع إبقاء حرمانه من الزيارة لمدة شهرين.

والجدير بالذكر أنّ الأسير قادري (49 عاماً) والمحكوم مؤبدين و35 عاماً، هو أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، والذي تمكن إلى جانب خمسة من رفاقه من تحرير أنفسهم في السادس من أيلول العام الماضي، وكان قد تعرّض لاعتداء وحشي من قبل قوات "النحشون" بعد إحدى جلسات المحاكمة، والتي انتهت مؤخراً بالحكم عليه إلى جانب رفاقه الخمسة بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#إضراب عن الطعام #أسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة