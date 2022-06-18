طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (19 يونيو).

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيكون للحافلتان: الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2022/25) والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/24) على أن يكون التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين