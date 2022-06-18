فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير يعقوب قادري يعلق إضرابه عن الطعام

مودريتش والسخرية من الخصوم.. صلاح آخر الضحايا

منتدى الإعلاميين يدين التحريض على مؤسسات وصحفيين غطّوا أحداث "جامعة النجاح"

طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

توتنهام يعلن ضم بيسوما نجم برايتون

"حماس": سنقاوم الاستيطان بكل الوسائل حفاظاً على هوية القدس

جمال حيدر.. لاجئة فلسطينية تخلت عن دراسة الطب

"حماس" ترحب بمواقف جنوب إفريقيا وبرلمان كتالونيا الرّافضة لجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية

مستوطنون يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم غرب الخليل

سيارة قمامة مشتعلة تجوب شوارع محافظة مصرية.. والأمن يلاحقها

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

18 يونيو 2022 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
...
معبر رفح.jpg

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (19 يونيو).

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيكون للحافلتان: الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2022/25) والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/24) على أن يكون التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#معبر رفح #رفح #السفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة