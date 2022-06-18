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توتنهام يعلن ضم بيسوما نجم برايتون

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توتنهام يعلن ضم بيسوما نجم برايتون

18 يونيو 2022 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برايتون.

ووقع اللاعب بيسوما البالغ 25 عاما على عقد يمتد حتى عام 2026. 

وجاء في بيان للنادي اللندني: "يسعدنا أن نعلن عن انتقال إيف بيسوما من برايتون ألبيون.. وافق الدولي المالي على عقد حتى 2026".

 

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بيسوما ثالث صفقة لتوتنهام في سوق الانتقالات الحالية.

وكان توتنهام قد ضم الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الإيطالي، والحارس فرايز فورستر من ساوثهامبتون.

وتألق بيسوما (25 عاما) في صفوف برايتون الموسم الماضي، وساهم في تحقيق الفريق أفضل نتيجة له على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي بحلوله تاسعا.

وكان بيسوما، وصل إلى برايتون في العام 2018 قادما من ليل الفرنسي وشارك معه على مدى أربعة مواسم في 123 مباراة في جميع المسابقات مسجلا ستة أهداف.
 

المصدر / وكالات
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#رياضة #توتنهام الإنجليزي

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