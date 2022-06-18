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"حماس" ترحب بمواقف جنوب إفريقيا وبرلمان كتالونيا الرّافضة لجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية

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انتصاراً لقضية شعبنا العادلة

"حماس" ترحب بمواقف جنوب إفريقيا وبرلمان كتالونيا الرّافضة لجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية

18 يونيو 2022 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، بمواقف جنوب إفريقيا وبرلمان إقليم كتالونيا الإسباني الرّافضة لجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية

وثمنت الحركة في تصريح صحفي، دعوة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا منذ 73 عاماً، ووضع حدّ لها، كما نرحّب بمصادقة برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، على قرار يقضي بارتكاب الاحتلال جرائم فصل عنصري ضدّ شعبنا الفلسطيني.

وقالت الحركة إن تلك المواقف والقرارات تعدّ انتصاراً لقضية شعبنا العادلة، وتكشف حقيقة الاحتلال القائم على العنصرية والإجرام، والاستهتار بالقانون والمواثيق الدولية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في محاسبة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، تثبيتاً للعدالة ولحقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جنوب إفريقيا #برلمان كتالونيا

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