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مستوطنون يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم غرب الخليل

18 يونيو 2022 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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مستوطنون يمنعون المزارعين الفلسطينيين من دخول أراضيهم

منع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال الناشط في لجنة الدفاع عن الأراضي سليمان جعافرة، في تصريحات صحفية: إن "عددا من المستوطنين هاجموا المزارعين الذين حاولوا الوصول الى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة المذكورة، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة".

يُذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة ذاتها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.

ويعيش نحو 400 مستوطن في بؤر استيطانية بالجزء الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخليل، وسط ربع مليون مواطن فلسطيني

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت في العام 2017، منح المستوطنين في مدينة الخليل، صلاحية تشكيل مجلس محلي يمثلهم، ويوفر لهم الخدمات البلدية، وهو ما اعتبره الفلسطينيون تعدٍ على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

وقسم "برتوكول" الخليل (اتفاق الخليل)، الموقع بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي عام 1997، المدينة إلى منطقتين؛ h1 وتشكل 80 بالمائة من المساحة الكلية، وتخضع للسيطرة الفلسطينية، وh2 وتشكل 20 بالمائة، وبقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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