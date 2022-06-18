سيارة قمامة مشتعلة تجوب شوارع محافظة مصرية.. والأمن يلاحقها

ضجّة واسعة أثارها مقطع فيديو قصير لسيارة نقل قمامة مشتعلة، تجوب شوارع محافظة بورسعيد المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لسيارة قمامة كبيرة تجوب شوارع محافظة بورسعيد، مطالبين بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة.

وتظهر سيارة نقل القمامة المشتعلة في الفيديو دون "لوحة أرقام"، وسط أحد شوارع المدينة، وأكد مصدر أمني ببورسعيد أنه يجري البحث عن السيارة والسائق.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية: "تبين من الفيديو أن السيارة تسير في شارع 23 ديسمبر، وهو شارع مشترك فيه 3 أحياء هي: العرب والضواحي والزهور، كما أن السيارة ليس مدونا عليها أرقام تظهر بياناتها أو الحي التابع لها".





وأشار إلى أن التحريات أظهرت رفع القمامة مشتعلة ونقلها لمصنع تدوير القمامة، مشيرا إلى أن السيارة ليست تابعة لحي المناخ.

وطالب مشاهدو الفيديو الجهات المعنية بضبط السيارة ومحاسبة السائق، خاصة أنه كان يمكن أن تحدث كارثة بين المارة، إضافة إلى التلوث البيئي.

يقول حساب حمل اسم "سماح الحفناوي": "إحنا بجد بقينا عايشين في عشوائية من أمن العقاب أساء الأدب".

فيما قال حساب "محمود فؤاد": "عنوان سيئ للإهمال واللامبالاة وعدم المحاسبة".

فيما برّأ حساب حمل اسم "صباح الإدريسي" مسؤولي الحي، قائلا: "أكيد السبب حد رمى سيجارة"، فيما أرجع حساب حمل اسم نشوى الخولي الحريق إلى درجات الحرارة.

المصدر / وكالات