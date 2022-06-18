"حماس": سنقاوم الاستيطان بكل الوسائل حفاظاً على هوية القدس

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ستقاوم الاستيطان بكل الوسائل حفاظا على هوية القدس وبقاءها هوية عربية إسلامية.

وأكدت الحركة في تصريح لها، اليوم السبت، رفضها المخطط الاستيطاني الجديد في القدس المحتلة، الذي يهدف إلى فصل منطقة حي المصرارة عن باب العامود وباقي أحياء المدينة المقدسة.

وعدت "حماس" المخطط بالتهويد والتعدي الصارخ على الأراضي الوقفية الإسلامية والمسيحية بهدف تغيير معالم القدس وضرب الوجود الفلسطيني فيها.

وأكدت أن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقعٍ جديد على الأرض لن يغير من واقع عروبة وإسلامية القدس، وندعو جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله إلى التصدي لهذه المشاريع التهويدية ومقاومتها بكل الوسائل.

المصدر / فلسطين أون لاين