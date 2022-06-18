نادي الأسير: 8 سنوات على إعادة اعتقال محرري "الصفقة" ومضاعفة أحكامهم

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 49 من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وهم من بين نحو 70 أسيرًا أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014، وأسند لـ50 منهم أحكامهم السابقة، وغالبيتها بالسّجن المؤبد بالإضافة إلى سنوات.



وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت، أصدره بمناسبة الذكرى الثامنة على إعادة اعتقالهم، أنّ "ما تعرض له أسرى صفقة وفاء الأحرار، كان من أخطر الإجراءات، التي نفّذها الاحتلال بحق أسرى جرى تحريرهم، عبر عمليات تبادل".



وأضاف النادي: أنه "كان من الواضح أن الاحتلال اتخذ منهم رهائن لأهداف سياسية، مستندًا على قانون تعسفيّ أقره خصيصًا لهم، ونفّذه عبر ما تُعرف بلجنة الاعتراضات العسكرية التي أُنشئت للنظر في قضاياهم".



وتابع: أنّه "رغم كل النداءات التي جرت على مدار هذه السنوات، ومن ضمنها مطالبات لجمهورية مصر التي رعت هذا الاتفاق في حينه للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، إلا أنّه واصل اعتقالهم وانتهاكه للاتفاق الذي تم".



ودعا رئيس النادي، قدورة فارس، إلى تكثيف الجهود من أجل إعادة تحريرهم، وقال: إن "دعوتنا خاصة للأشقاء المصريين الذين قاموا بعملية وساطة وتسيير لعملية التبادل، وبالتالي فإن إعادة اعتقالهم هو مساس في هيبة مصر ومكانتها ودورها الإقليمي ويترتب عليها مسؤولية كبيرة"، وفق قوله.



وكان من أبرز الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله، ما يزيد عن (42) عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين