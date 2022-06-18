"التشريعي" يرحب بقرار البرلمان الكاتالوني اعتبار (إسرائيل) نظام فصل عنصري

رحبت المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار برلمان كتالونيا اعتبار الاحتلال الإسرائيلي نظام فصل عنصري، وهو أول برلمان في أوروبا يصدر هذا القرار بشكل علني.

وأكد المجلس في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت، أن القرار يمثل انتصارا للقضية الفلسطينية العادلة وتشجيعاً لبقية البرلمانات الأوروبية لإصدار قرارات واتخاذ خطوات برلمانية شبيهة من شأنها تجريم الاحتلال على ممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المتواصلة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

ودعا البرلمانات الأوروبية كافة أن تحذو حذو البرلمان الكتالوني وأن تنحاز للعدالة والقيم الأخلاقية ضد الظلم والأبرتهايد الإسرائيلي والذي وثقته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وشدد التشريعي على أن القرار يعتبر دعوة متجددة لتفعيل مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه عزله ومعاقبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

واعترف برلمان إقليم كتالونيا الإسباني بأن (إسرائيل) ترتكب جريمة الفصل العنصري في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد القرار الصادر، الخميس، عن لجنة العمل الخارجي والشفافية، بأن النظام الذي تطبقه (إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالف للقانون الدولي، ويعدّ جريمة فصل عنصري.

المصدر / فلسطين أون لاين