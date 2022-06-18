وظائف شاغرة مؤقتة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة المؤقتة وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وذلك على النحو التالي:

أولاً: وظيفة مهندسة مدنية عدد 2

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية

- خبرة في مجال اعمال الاشراف على الصيانة لا تقل عن 2 سنوات

- ان يكون قادر على تحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

ثانياً : فني نجارة ابواب عدد 1

شروط التسجيل

- ان يكون لديه الخبرة الكافية في مجال أعمال النجارة وتركيب الابواب

- ألا يكون قد صدر بحقة أي حكم جنائي

- ان يكون قادر على تحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

ثالثاً: وظيفة فني كهرباء منازل عدد 2

شروط التسجيل

- ان يكون لديه الخبرة الكافية في مجال أعمال تمديدات الكهرباء

- ألا يكون قد صدر بحقة أي حكم جنائي

- ان يكون قادر على تحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

رابعاً: وظيفة فني سباكة منازل عدد 2

شروط التسجيل

1- ان يكون لديه الخبرة الكافية في مجال أعمال السباكة والتركيب للمواد الصحية

2- ألا يكون قد صدر بحقة أي حكم جنائي

3- ان يكون قادر على تحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي

4- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

5- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

6- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

7- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

8- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

خامساً : وظيفة فني دهان عدد 3

شروط التسجيل

- ان يكون لديه الخبرة الكافية في مجال أعمال الدهانات المعدنية

- ألا يكون قد صدر بحقة أي حكم جنائي

- ان يكون قادر على تحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

سادساً : وظيفة فني تركيب الواح جبس عدد 2

شروط التسجيل

- ان يكون لديه الخبرة الكافية في مجال تركيب الالواح من الجبس وله خبرة بالديكور

- ألا يكون قد صدر بحقة أي حكم جنائي

- ان يكون قادر على تحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

سابعاً : وظيفة فني بولش عدد 2

شروط التسجيل

- ان يكون لديه الخبرة الكافية في مجال أعمال البولش والتنظيف

- ألا يكون قد صدر بحقة أي حكم جنائي

- ان يكون قادر على تحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

ثامناً: وظيفة فني بلاط ورخام عدد 2

شروط التسجيل

- ان يكون لديه الخبرة الكافية في مجال أعمال تركيب البلاط والرخام

- ألا يكون قد صدر بحقة أي حكم جنائي

- ان يكون قادر على تحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

تاسعاً: وظيفة عامل عدد 16

شروط التسجيل

- يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض

- ألا يكون قد صدر بحقة أي حكم جنائي

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

عاشراً: وظيفة مهندس مدني/ معماري عدد 9

شروط التسجيل

- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس بإحدى التخصصات التالية (هندسة معمارية–هندسة مدنية).

- ان لا يقل المعدل عن جيد جدا.

- خبرة فعلية لا تقل عن 3سنوات بالمجال

- لديه القدرة بتحمل ضغط العمل والتعامل مع الظروف المختلفة والعمل كفريق.

- ان يكون المتقدم هادئ الاطباع ومجتهد بالعمل.

- العمل يتم بنظام المياومة.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان مدينة غزة.

حادي عشر : وظيفة مراسل عدد 1

شروط التسجيل

- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية

- ان يكون المتقدم حسن المظهر وشخصيته مقبولة.

- لديه القدرة بتحمل ضغط العمل والتعامل مع الظروف المختلفة والعمل كفريق.

- ان يكون المتقدم هادئ الاطباع ومجتهد بالعمل.

- أن يتعهد بالالتزام بالأنظمة والسياسات والتعليمات المعمول بها في بلدية غزة بما يشمل ذلك الالتزام بالزي الرسمي للعمل وعوامل السلامة المهنية.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

ثاني عشر : وظيفة فني حدادة عدد 3

شروط التسجيل

- ان يكون المتقدم للوظيفة لديه الخبرة الكافية في مجال اعمال الحدادة واللحام

- لديه القدرة بتحمل ضغط العمل والتعامل مع الظروف المختلفة والعمل كفريق.

- ان يكون المتقدم هادئ الاطباع ومجتهد بالعمل.

- العمل يتم بنظام المياومة.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان مدينة غزة.

ثالث عشر : وظيفة عامل كارو عدد 50

شروط التسجيل

- يجب على المتقدم أن يمتلك أو يحوز على عربة كارو وأن تكون عربة الكارو مزودة بصندوق لجمع النفايات داخله.

- العمل كل ايام الاسبوع بما فيها ايام الجمع والاعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- مواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات مسئول قسم النفايات الصلبة او مفتش الصحة ويكون تفريغ النفايات في الأماكن المحددة من قبل مسئولي قسم النفايات الصلبة في البلدية.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية غزة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية

- أن يتحمل ضغط العمل والقدرة على العمل ضمن الفريق ومستعد للدوام لساعات عمل طويلة.

- مستعد للعمل في أوقات الطوارئ.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظيفة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pef.ps/ بحيث يقوم المتقدم بتعبئة جميع بياناته وتحميل صورة الهوية ملونة ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة وتأكيد طلب التقديم.

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح لطريقة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن تواجهه مشكلة فنية أثناء التسجيل عليه تقديم طلب شكوى للمساعدة عبر الرابط التالي:

https://e.pef.ps/page/report/ar

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 28/6/2022