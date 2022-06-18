"المعابر والحدود" تنشر إحصائية الوافدين والمغادرين لحاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12 وحتى 17 يونيو 2022).

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8168 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8899 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا وفق التصنيف التالي إلى 7980 مواطناً و131 أجنبياً، و57 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 8744 مواطناً، و112 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى حالتي وفاة كانتا تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو (منفذ) حدودي يفصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م.

المصدر / فلسطين أون لاين