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الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

18 يونيو 2022 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين بغزة (أرشيف)

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في عرض بحر محافظة شمال القطاع فتحوا وبشكل مكثف نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقتي الواحة والسودانية، وأجبروا الصيادين عنوة على الانسحاب من البحر.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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