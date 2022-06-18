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لليوم الـ168.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

18 يونيو 2022 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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الأسرى داخل سجون الاحتلال (أرشيف)

يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ168 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأعلن الأسرى الإداريون، في مطلع العام الجاري، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ورغم مقاطعة الأسرى الإداريين للـ(محاكم) الإدارية من بداية العام، إلا أنّ سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون (تهمة) أو (محاكمة)، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #محاكم الاحتلال #الأسرى الإداريون

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